Danimarka'da yeni zorunlu askerlik uygulaması başladı

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Danimarka ordusunu güçlendirmeyi ve operasyonel kabiliyetini artırmayı hedefleyen yeni savunma düzenlemesi kapsamında askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarıldı.

Danimarka ordusunu güçlendirmeyi ve operasyonel kabiliyetini artırmayı hedefleyen yeni savunma düzenlemesi kapsamında zorunlu askerlik sisteminde kapsamlı değişikliğe gidildi.

Danimarka'da yayın yapan DR'nin haberine göre dün (3 Ağustos) başlayan uygulama kapsamında 1600 genç, daha önce 4 ay olan zorunlu askerlik hizmetini 11 ay boyunca yerine getirecek.

Yeni sistemin ilk aşamasında, tamamı gönüllülerden oluşan 1600 kişilik ilk grup eğitimlerine başladı. Düzenleme ile ülke tarihinde bir ilke imza atılarak kadınlar da erkeklerle eşit şartlarda zorunlu askerlik sistemine dahil edildi.

5 Ay Eğitim, 6 Ay Saha Görevi

Açıklanan yeni modele göre yükümlüler, 5 aylık temel askeri eğitimin ardından 6 ay boyunca operasyonel görevlerde aktif olarak yer alacak.

Askerlerin kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait 14 farklı eğitim merkezinde insansız hava aracı (İHA) operatörlüğü, radar asistanlığı ve devriye gibi kritik alanlarda görev üstlenecekleri bildirildi.

Danimarka Hükümeti, ordunun operasyonel gücünü kademeli olarak artırma planı doğrultusunda, her yıl askere alınan kişi sayısını 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.