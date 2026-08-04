Reuters: Irak ham petrol fiyatlarında büyük indirime gidiyor

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Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), bölgedeki gerilim sırasında Hürmüz Boğazı'ndan petrol taşınmasını teşvik etmek amacıyla ağustos ayı Basra ham petrolü fiyatlarında ciddi indirime gitti.

Reuters haber ajansının ulaştığı bir belgeye göre SOMO, bölgesel gerilimin yükseldiği bu dönemde alıcıları Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyat yapmaya teşvik etmek amacıyla, ağustos ayında yüklenecek Basra ham petrolü için yüksek miktarda indirim sundu.

Belgede, SOMO’nun uzun vadeli sözleşmeye sahip alıcılardan Basra Petrol Terminali, tek noktadan demirleme tesisleri (SPM) veya ilgili diğer tesisler üzerinden teslim edilmek üzere "Basra Orta" veya "Basra Ağır" ham petrolü taleplerini belirlemelerini istediği kaydedildi.

Fiyatlandırma detaylarına göre SOMO, yükleme tarihine bağlı olarak "Basra Orta" ham petrolünün varil başına 25 ila 27 dolar indirim teklif etti. "Basra Ağır" ham petrolü için yapılan indirim ise varil başına 27,80 ila 29,80 dolar olarak belirlendi.

Irak’ın bu hamlesi, bölgedeki gemilere yönelik saldırı raporlarının ardından geçen hafta sonundan bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yavaşlama yaşandığını gösteren verilerin hemen ardından geldi.

Denizcilik verilerine göre 25 Temmuz’da Basra petrolü yükleyen "Noble" adlı dev tanker, cuma günü boğazdan geçerek Çin’e doğru yola çıktı. Aynı zamanda PetroChina şirketinin, Basra Limanı'ndan yüklenmek üzere Körfez bölgesinden Çin’e petrol taşımak amacıyla "Jamaica Prosperity" adlı dev tankeri geçici olarak kiraladığı öğrenildi. Ancak SOMO cephesinden söz konusu indirimler ve şirket taleplerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak’ın bu adımı, Hürmüz Boğazı’nda art arda yaşanan deniz olaylarının ardından tırmanan güvenlik endişeleriyle eş zamanlı gerçekleşti. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) salı günü yaptığı açıklamada, Umman’ın Hasab bölgesinin 20 deniz mili kuzeydoğusunda bir kargo gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu duyurdu.

Bu olaydan iki gün önce de aynı bölgedeki başka bir tanker yakınlarında patlama sesi duyulduğunu bildirmiş, olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmediği aktarılmıştı.

Dünyanın en kritik enerji geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının büyük bir kısmına ev sahipliği yaptığı için boğazdaki en ufak bir aksaklık bile küresel enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.