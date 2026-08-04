CENTCOM: 44 ticari geminin yönünü değiştirdik

3 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik deniz ablukasının sıkılaştırılması kapsamında şu ana kadar 44 ticari geminin rotasını değiştirdiğini açıkladı.

CENTCOM’un resmi X hesabından yapılan açıklamada, "ABD güçleri İran’a yönelik ablukayı uygulamaya devam etmektedir. Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 44 ticari geminin yönünü değiştirmiş, iki gemiyi hareket edemez hale getirmiş ve denetim gerçekleştirmek amacıyla iki gemiye de bordalamıştır." ifadelerine yer verildi.

ABD’nin bu adımları yasa dışı ticareti, silah ve petrol sevkiyatını engellemek amacıyla Tahran yönetimine karşı yeniden devreye soktuğu deniz ablukasının ardından geldi.

Buna karşılık İran Devrim Muhafızları Ordusu uyarılarda bulunarak, "ABD’nin bölgedeki gemilere yönelik yasa dışı müdahaleleri karşılıksız kalmayacaktır." açıklamasını yaptı.

Devrim Muhafızları ayrıca, İran askeri güçlerinin Hürmüz Boğazı üzerindeki tam hakimiyet ve kontrolünü sürdürdüğünü ve İran halkının çıkarlarını korumaya devam edeceğini vurguladı.