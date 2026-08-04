Zaho’ya Irak’ın en büyük süs havuzu inşa ediliyor

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Kürdistan Bölgesi Hükümetinin turizm sektörünü geliştirme stratejisi doğrultusunda, Zaho Bağımsız İdaresi’nde Irak genelindeki en büyük süs havuzu projesinin yapımına başlandı. Zaho Korniş projesinin devamı niteliğindeki yatırımın, bölge turizmine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.

Proje Süpervizörü mühendis Hediye Muhammed ve Zaho Turizm Müdürü Çiya Emin, yürütülen çalışmalara ilişkin Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu.

Projeyle turizm altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten yetkililer, inşaat çalışmalarında önemli bir aşamanın geride kaldığını ve projenin 7 ay içerisinde tamamlanarak halkın ve ziyaretçilerin hizmetine sunulacağını bildirdi.

13 Milyar Dinar Bütçe ve Modern Mimari

Projenin teknik detaylarını paylaşan Zaho Turizm Müdürü Çiya Emin, tesisin 13 milyar dinar bütçeyle 12 bin metrekarelik alan üzerine kurulduğunu açıkladı.

Havuzun modern hareketli mekanizmalar ve lazer gösteri sistemleriyle donatılacağını aktaran Emin, projenin alt yapısında 300 araç kapasiteli kapalı bir otopark ile dünyaca ünlü bir restoran zincirinin yer alacağını vurguladı.

Üçüncü Etap Çalışmaları Yakında Başlıyor

Kentin çehresini değiştiren Zaho Kornişi’nin stratejik bir proje olduğuna dikkat çeken Emin, iki etabı tamamlanan projenin 2 kilometre uzunluğundaki üçüncü etabına da kısa süre içinde başlanacağı kaydetti.

Hayata geçirilen altyapı projeleri sayesinde Zaho’ya yönelik turist ilgisinde belirgin bir artış yaşandığı, son yıllarda Irak’ın orta ve güney vilayetlerinin yanı sıra Kürdistan Bölgesi’nin diğer kentlerinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin kenti ziyaret ettiği gözlemleniyor.