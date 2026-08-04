Özgür Özel: Delege sistemini terk ediyoruz

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ilk grup toplantısında yeni örgütlenme modelini açıklayarak, delege sistemini terk edeceklerini ve partide her üyenin ilçe başkanı, il başkanı ile genel başkanı doğrudan seçeceğini söyledi.

Özgür Özel, Yeni Parti kurulduktan sonra geçen hafta yapılan kapalı grup toplantısının ardından bugün (4 Ağustos 2026) ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

Yeni Parti'nin kuruluş sürecine değinen Özel, "Biz de istikameti egemenliğin gerçek sahiplerine, halkımıza, milletimize sorduk. Yeni partimizi 24 Temmuz günü milletin talimatıyla, milletin vekilleriyle, 91 arkadaşımızla birlikte kurduk. Şimdi asıl görevimiz yarını birlikte kurmaktır." dedi.

Özgür Özel, ''Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adım atıyoruz. Yeni Parti üyeliği; siyasi karar süreçlerine ortak olmak, sorumluluk üstlenmek, hesap sormak ve hesap verebilmek üzerine kuruludur. Yeni Parti olarak demokratik katılımı esas alan yeni bir örgütlenme modeli çalıştık ve milletimize aşılıyoruz.'' diye konuştu.

Özel, ''Artık delegelik, Siyasi Partiler Kanununun görevini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı doğrudan seçecek. Yeni Parti, Türkiye'de siyaset yapış biçimini değiştirecek, Türkiye'de siyasetin yapılış biçimini değiştirecektir. Artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek, üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu yeni nesil siyaset, Yeni Parti ile birlikte kurulacaktır. Bizim partimizin gücü liderinden, yöneticilerinden değil, partimizin gücü örgütünden ve bilhassa her bir üyesinden gelecektir.'' ifadelerini kullandı.