Gözler Mecliste: İmza süreci saat 17.00’de sona eriyor

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi"ni milletvekillerinin imzasına açtı. Bugün saat 17.00’ye kadar tamamlanması beklenen imza sürecinin ardından teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması planlanıyor.

AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürecin en kritik aşamalarından biri olan yasal düzenleme çalışmalarına hız verdi.

TBMM Grup Başkanlığı tarafından titizlikle hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi" Meclis sunumu öncesinde dün AK Parti Grubu içerisinde milletvekillerinin imzasına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla dün (3 Ağustos 2026) yayımlanan duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Teklifin, TBMM’deki Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtilirken, sürecin koordineli bir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Belirlenen takvime göre, AK Parti milletvekillerinin hazırlanan kanun teklifini bugün saat 17.00'ye kadar imzalamaları gerekiyor.

İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, teklifin vakit kaybetmeden TBMM Başkanlığına sunulması ve ardından ilgili komisyonlarda görüşülmeye başlanması öngörülüyor.

Düzenleme, sadece güvenlik odaklı değil, sürecin toplumsal ve hukuki boyutlarını da içeren kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyor.

''Çerçeve yasa'' teklifinin ismi belli oldu

Bu arada, Meclise sunulması beklenen ''çerçeve yasa'' teklifinin adı belli oldu.

Yasa teklifinin adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak belirlendi.