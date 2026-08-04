Kürdistan Bölgesi'nde Hemorajik ateşe karşı geniş çaplı önlem projesi

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Toplum sağlığını ve hayvancılık varlığını korumak amacıyla Tarım Bakanlığı, Hemorajik ateş vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla, Kürdistan Bölgesi genelinde yüz binlerce hayvanın ilaçlanması ve aşılanmasına yönelik geniş çaplı bir kampanya başlattı.

Kürdistan Bölgesi genelindeki veteriner hekim ekipleri, Hemorajik ateş vakalarıyla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma başlatırken, şu ana kadar binlerce hayvan ve yüzlerce hayvan barınağı ilaçlandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Hayvan Sağlığı Müdürü Dr. Feridun Ahmed, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Hemorajik ateş hastalığıyla mücadele kampanyasının temmuz ve ağustos aylarında yürütüldüğünü söyledi.

Dr. Ahmed, kampanyanın temel amacının, kene veya enfekte hayvan eti yoluyla insanlara bulaşan ve ölümcül bir hastalık olan Hemorajik ateşin yayılmasını önlemek olduğunu vurguladı.

Sıcak yaz aylarında kene popülasyonunun hızla çoğalıp yayıldığını, bu nedenle saha çalışmalarının bu dönemde yoğunlaştırıldığını belirten Ahmed, kampanyanın hayvan barınaklarının ilaçlanması, hayvanların yıkanması ve aşılanması olmak üzere üç ana aşamadan oluştuğunu kaydetti.

Verilerin detaylarına ilişkin bilgi veren Ahmed, şu ana kadar 7 bin 920 hayvan barınağı, 96 bin koyun, 38 bin keçi ve 21 bin 846 büyükbaş hayvanın ilaçlandığını, 599 bin 129 koyun, 306 bin 514 keçi ve 894 büyükbaş hayvanın aşılandığını belirtti.

Resmi verilere göre söz konusu geniş kapsamlı kampanya, bu hastalığın yayılma riskini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla Kürdistan Bölgesi’ndeki 1181 farklı köyde toplam 6 bin 965 hayvancılık yetiştiricisini kapsıyor.