Devlet Bahçeli ''çerçeve yasayı'' imzaladı

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Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ''Terörsüz Türkiye'' mesaisi sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış süreci kapsamında hazırlanan ''çerçeve yasa'' teklifini imzaladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''çerçeve yasa'' teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.

Barış sürecinin hukuki zeminini oluşturacak ''çerçeve yasada'' son aşamaya gelindi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekillerinin imzasına açılan teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17.00'ye kadar imzalanması ve daha sonra da TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

"Çerçeve yasa" için dün akşam geç saatlere kadar Mecliste mesai devam etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, dün akşam saatlerinde DEM Parti heyeti ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile ayrı ayrı bir araya gelerek teklife son şeklini verdi.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulması planlanan yasa teklifinin 10-12 maddeden oluşması öngörülüyor.

Teklif için AK Parti bugün saat 17.30'a kadar süre vererek, tüm AK Partili milletvekillerinin teklife imza atmasını istemişti.