Masum sanılan tehlike: Çekirdek kabuğu mideye ne yapıyor?

1 saat önce

Kuruyemiş tutkunlarını yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Halk arasında yaygın olan "kabuklu tüketim" alışkanlığı, tıp uzmanlarına göre sindirim sisteminde ciddi hasarlara yol açıyor.

Rusya'da görev yapan cerrah Dr. Alexander Omonov, sindirim sisteminin sert kabukları öğütme yeteneğine sahip olmadığını vurgulayarak, ay çekirdeği ve benzeri kuruyemişlerin kabuklarıyla tüketilmemesi konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Dr. Omonov, kabuklu tüketimin mide işlevlerini bozduğunu ve özellikle İrritabl Bağırsak Sendromu (huzursuz bağırsak) belirtilerini şiddetlendirdiğini belirtti.

Kabuk yüzeylerinde biriken toz ve bakterilere dikkat çeken Omonov, bu durumun kronik sindirim rahatsızlığı bulunan bireylerde bağırsak enfeksiyonu riskini önemli ölçüde artırdığını kaydetti.

Kamuoyunda kabuk yutmanın apandisite yol açtığına dair yaygın inanışa da açıklık getiren Rus uzman, bu iddiayı, "Apandisit, lümen tıkanıklığı sonucu gelişen bir tablodur; ancak iletilen kabuk parçacıkları tek başına bu tıkanıklığın doğrudan sebebi değildir." diyerek reddetti.

Omonov, apandisitin ana etkenlerinin sertleşmiş kitleler (fekalit), lenfoid doku hiperplazisi, tümörler ve parazitler olduğunu ifade etti.

Kuruyemişlerin tüketilmeden önce hijyenik koşullarda temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Alexander Omonov, kazara yutulan küçük miktar kabukların hayati bir risk taşımadığını ve vücuttan doğal yollarla elimine edileceğini de sözlerine ekledi.