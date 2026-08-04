Irak'a ait bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçti

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Irak Petrol Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker hareketliliği ve ihraç edilen petrol kargolarının hukuki sorumluluğuna ilişkin resmi bir açıklama yayımlayarak, Irak ham petrolünü taşıyan tankerlerin boğazdan geçiş süreçleri ve sevkiyat prosedürlerini netleştirdi.

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim Rukabi, Irak Haber Ajansı’na (INA) yaptığı değerlendirmede, ham petrol satışlarının uluslararası ticari standartlara uygun olarak FOB (Limanda Teslim) mekanizmasıyla yürütüldüğünü hatırlattı.

Tankerlerin limandan ayrılıp Hürmüz Boğazı’nı geçişi sırasındaki seyir rotaları ve yasal izin süreçlerinden bakanlığın sorumlu olmadığını belirten Rukabi, şu ifadeleri kullandı:

"Yükleme işlemi tamamlanan tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapması standart bir prosedürdür. Söz konusu tankerler bakanlığımızın mülkiyetinde olmayıp, gemilerin hareket kabiliyetinden veya seyrüseferinden bakanlığımız sorumlu tutulamaz. Taşımacılık riskleri ve kargonun yönetimi tamamen alıcı tarafın yükümlülüğündedir."

Sözcü Rukabi ayrıca, söz konusu sevkiyatlarda kullanılan bazı dev tankerlerin tek seferde 2 milyon varile varan yüksek kapasitelerle hareket ettiğini vurguladı.

Sevkiyat güvenliği ve takibi konusuna da değinen Rukabi, Irak Petrol Pazarlama Şirketinin (SOMO) küresel uydu takip sistemleri aracılığıyla kargoların rafinelere ulaşana kadarki tüm süreçlerini anlık olarak izlediğini aktardı.

Bölgesel gerilimlere rağmen ihracat rakamlarında kademeli bir artış kaydedildiğini belirten Sözcü, temmuz ayı satış performansının haziran ayına kıyasla artış gösterdiğini ve Hürmüz Boğazı'nda daha önce yaşanan aksaklıklara rağmen ihracat operasyonlarının istikrarlı bir şekilde ivme kazandığını kaydetti.