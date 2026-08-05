Yeşil Irak Gözlemevi: Irak, 15 çevre felaketiyle karşı karşıya kaldı

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Irak’ın son 30 yılda iklimsel, çevresel ve insani boyutlarda 15 farklı felaket türüyle karşı karşıya kaldığı, bu durumun doğal kaynaklarda tehlikeli bir çöküşe yol açarak ülke topraklarının yarısından fazlasını tehdit ettiği belirtildi.

Yeşil Irak Gözlemevi, yayımladığı yeni raporda ülkedeki çevre felaketine ilişkin sert uyarılarda bulundu.

Gözlemevinin açıkladığı yeni ulusal verilere göre Irak topraklarının yaklaşık %55,5’i doğrudan çölleşme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Bozulan ve verimsizleşen toprak oranı ise toplam yüzölçümünün %23,2’sine ulaşmış durumda.

Raporda ayrıca kum fırtınalarının artması, sulak alanların (havzaların) kuruması ve toprak tuzlanmasının geniş çapta yaygınlaştığı, bu krizlerin tarımsal üretimi çöküşe sürükleyerek su kaynakları üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu vurgulandı.

Yeşil Irak Gözlemevi, ülkedeki çevre krizlerini dört ana başlık altında sınıflandırdı:

İklim ve Çevre: Nehir debilerinin azalmasına bağlı kuraklık, toz ve kum fırtınaları, şiddetli sıcak dalgaları ve ani su baskınları.

Toprak ve Su: Toprakta tuzlanma, su kalitesinin bozulması ve sulak alanların kuruması.

İnsani Etkiler: Savaşların çevresel tahribatı, petrol ve sanayi kirliliği ile tarım arazilerinin tahrip edilerek imara açılması.

Sağlık ve Sosyal Riskler: Kirli sudan kaynaklanan hastalıkların yayılması, kuraklık nedeniyle iç göç dalgaları ve gıda güvenliğinin kaybolması.

Raporun sonuç bölümünde Yeşil Irak Gözlemevi, bu süreçlerin devam etmesinin toplum sağlığı ve sosyal güvenlik üzerinde doğrudan bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Düzensizliğin önüne geçilmesi amacıyla ilgili makamlara acil "İklim Olağanüstü Hali" ilan edilmesi, çölleşmeyle mücadele ve ağaçlandırma projelerine öncelik verilmesi, sulama sistemlerinin modernize edilmesi ve felaket risklerini yönetmek üzere Üst Düzey Risk Komitesi kurulması çağrısında bulunuldu.