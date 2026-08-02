Cizre yanıyor: Termometreler 49 dereceyi gösterdi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometreler 49 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklar nedeniyle gündüz saatlerinde cadde ve sokak boş kaldı.

Yüksek hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkilerken, en yüksek sıcaklık değerlerinden biri yine Cizre'de görüldü.

Termometrenin 49 dereceyi gösterdiği Cizre'de kavurucu sıcaklıklar halkın günlük hayatını da olumsuz etkiledi.

Gündüz saatlerinde sokaklar büyük oranda boş kalırken, vatandaşlar akşamları dışarı çıkmayı tercih ediyor.