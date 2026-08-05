Irak’ın haziran ayı dolar satışı 5,8 milyarı aştı

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Irak Merkez Bankasının yabancı para satışı, Haziran 2026’da 5,857 milyar dolara ulaştı. Mayıs ayına kıyasla %15'lik bir artışa işaret eden bu performansla birlikte, yılın ilk altı ayındaki toplam dolar satışı 25,9 milyar doları geride bıraktı.

Merkez Bankası verilerine göre bu yükselişin temel sebebi, “döviz satış penceresi” dışındaki banka bakiyelerini güçlendirme işlemlerindeki artış oldu. Mayıs ayında 4,941 milyar dolar olan yurt dışı bakiye takviyesi, haziran ayında 5,538 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde nakit dolar satışı da dikkat çekici bir tırmanış göstererek mayıs ayındaki 151 milyon dolar seviyesinden haziran ayında 319 milyon dolara ulaştı.

İstatistikler, Irak Merkez Bankasının dolar talebini karşılamada ana kanal olarak "pencere dışı bakiye takviye sistemi"ne dayanmaya devam ettiğini ortaya koydu. Haziran ayı boyunca döviz penceresi dahilinde herhangi bir havale veya uluslararası transfer işlemi kayıtlara geçmedi.

2026'nın ilk yarısına ilişkin toplam verilere bakıldığında ise Merkez Bankasının 6 aylık süreçte toplam 25,912 milyar dolar sattığı görüldü. Bu tutarın 1,174 milyar doları nakit satışlardan, 24,738 milyar doları ise döviz penceresi dışındaki yurt dışı bakiye takviye işlemlerinden oluştu.