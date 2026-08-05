Suriye’de Şam-Deyrizor uçuşları yeniden başladı

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Deyrizor Uluslararası Havalimanı, Şam Uluslararası Havalimanından kalkan Suriye Hava Yollarına ait tarifeli uçakla ilk iç hat seferini karşıladı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deyrizor Uluslararası Havalimanı, Şam Uluslararası Havalimanından kalkan Suriye Hava Yollarına ait tarifeli uçakla ilk iç hat seferini karşıladığı belirtildi.

Söz konusu hattın devreye alınmasının iç hat uçuş trafiğini canlandırma stratejisinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Çalışmayla vatandaşların ulaşımının kolaylaştırılması, ticari dinamiklerin desteklenmesi ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer Husri, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün yalnızca tek bir uçuşu değil, uzun süredir beklenen stratejik bir ulaşım damarının yeniden hizmete girişini karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Husri, Deyrizor’a gerçekleştirilen ilk tarifeli seferin iç seyrüsefer ağının modernizasyonu ve mesafelerin kısaltılması adına somut bir adım olduğunu vurgulayarak, hamlenin Suriye’nin doğu bölgesindeki ekonomik kalkınmaya da önemli bir ivme kazandıracağını kaydetti.

Sürecin bir başlangıç niteliği taşıdığına dikkat çeken Husri, ilerleyen dönemde uçuş ağının ülkenin imar süreciyle uyumlu olarak genişletileceğini aktardı.

Deyrizor Uluslararası Havalimanı Yönetimi, geçtiğimiz 15 Temmuz’da altyapı ve modernizasyon çalışmalarının ana etaplarının tamamlandığını, idari ve teknik donanımın uluslararası havacılık emniyeti standartlarına uygun hale getirildiğini duyurmuştu.