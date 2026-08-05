AK Parti çerçeve yasa için toplandı

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda, ''Terörsüz Türkiye'' kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi verildi. 12 maddelik yasa teklifinin bugün Meclise verilmesi bekleniyor.

Abdullah Güler ile Efkan Ala başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıda milletvekilleri ile ''Terörsüz Türkiye'' kapsamında hazırlanan ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) Başkanlığına sunulması planlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" değerlendirildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Güler, bir gazetecinin sorusuna, "Şimdi görüşme yapacağız, inceleme yapacağız. Sonra ben size bildireceğim." yanıtını verdi.

Kanun teklifi konusunda müzakerede bulunduklarını dile getiren Güler, "kanun teklifinin gün içerisinde sunulup sunulmayacağı" sorusu üzerine sunulacağını söyledi.

İmza süreci tamamlandı

AK Parti Grubunda imzaya açılan ve tüm milletvekillerinin eksiksiz imzalaması kararı alınan çerçeve kanun teklifi için verilen süre dün saat 17.00’de doldu.

İmza sürecinin tamamlanmasının ardından bugünkü bilgilendirme toplantısıyla birlikte teklife son şeklinin verilmesi ve kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

TBMM İçtüzüğüne göre teklifin görüşmelerine, TBMM Başkanlığına sunulduktan 48 saat sonra TBMM Adalet Komisyonunda başlanabilecek.

Bu süre, karar alınması halinde kaldırılabilecek. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin yarın sunulmasıyla, komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta (bugün) yasal adım atılmış olacak.

Bugünkü toplantıda ayrıca, düzenlemenin Meclis komisyonlarındaki görüşme takvimi ve muhalefet partileriyle yürütülecek muhtemel diyalog zeminine dair görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.