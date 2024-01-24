TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımı onaylandı

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İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 287 “evet” oyuyla kabul edildi.

Oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'si kabul, 55'i ret oyu verirken, 4 milletvekili de çekimser kaldı.

İsveç’in NATO’ya katılımına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milli Hareket Partisi (MHP) “evet” darken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İYİ Parti, Saadet Partisi hayır dedi.

Mecliste temsil edilen DEVA Partisi milletvekilleri "Evet" oyu kullanırken HÜDA-PAR, TİP, DSP, EMEP, Yeniden Refah Partisi milletvekilleri "ret" oyu verdi.

Oylamada AK Parti grubu olumlu oy kullanırken, AK Parti Mardin Milletvekili İsmail Erdem ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman "ret" oyu kullandı.

Mart 2023’te Finlandiya’nın katılımı için yapılan oylamada hiçbir siyasi parti grubu “hayır” oyu kullanmamıştı. AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP üyeliğe onay verirken HDP, TİP, BBP, DEVA, DP ve ZP oylamaya katılmamıştı.

Öte yandan İYİ Parti ve Saadet Partisi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda İsveç için “hayır” oyu kullanmıştı. Fakat bu iki partinin sandalye sayısı, Genel Kurul'da “hayır” oyu çıkması için yeterli değildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından, uzun süredir tarafsızlık politikası güden bu iki ülke NATO üyeliğine başvurmuş, Türkiye iki ülkenin PKK’yi desteklediği gerekçesiyle başvuruları onaylamamıştı.