مسرور بارزاني: تهديد داعش مستمر.. والعراق لا يزال بحاجة للتحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء إن داعش لا يزال يشكل تهديداً مستمراً على مناطق عديدة من العراق، مشيراً بذلك إلى الخلية التي تم اعتقالها والتي كانت تخطط من مخيم الهول السوري لتنفيذ هجمات داخل أربيل.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسرور بارزاني قوله "هذا المخطط الإرهابي دليل على أن التنظيم الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً للعراق والمنطقة".

وأضاف بارزاني أن "خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش وضعت خططها في مخيم الهول، لاستهداف إقليم كوردستان"، مبيناً أن "هذا الأمر مثير للقلق".

وتابع "لا يزال تنظيم داعش الإرهابي يشكل تهديداً مستمراً وجدياً على سكان العديد من المناطق في العراق، من خلال قدرته على اجتياز الحدود والتسلل عبرها بشكل غير قانوني".

وأكد بارزاني أن "العراق وإقليم كوردستان لا يزالان بحاجة إلى وجــود قــوات التحالــف الــدولي لضــمان الهزيمة الحتمية لتنظيــم داعش".

وكشف مجلس أمن إقليم كوردستان مساء أول من أمس أن مؤسساته الاستخبارية "توصلت إلى معلومات تفيد بأن (خليفة تنظيم داعش الإرهابي - حجي عبد الله) أمر كلاً من (حارث – والي الشمال - كردستان) و(أبو وليد – الأمير الأمني لولاية سوريا)، بشن أعمال إرهابية من خلال خلية تضم عدداً من الإرهابيين لتنفيذ هذا المخطط".