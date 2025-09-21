تحسّن في حركة المطارات الأوروبية غداة اضطرابات بسبب هجوم سيبراني

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- تحسّنت الحركة في مطارات أوروبية الأحد، بما فيها لندن وبرلين ودبلن، غداة هجوم إلكتروني استهدف برنامجا لتسجيل المسافرين.

في المقابل، بقي الاضطراب سائدا في بروكسل حيث ألغيت 45 رحلة من أصل 257 مغادرة، بينما راوحت التأخيرات بين "30 و90 دقيقة"، حسب ما ذكرت متحدثة باسم مطار العاصمة البلجيكية.

الا أنها رأت أن هذا الوضع قابل للتعامل معه "بفضل هذه الإلغاءات واستعدادات الشركاء".

وأفاد مطار هيثرو في لندن الأحد بأن "الغالبية العظمى من الرحلات" بقيت قائمة بفضل التعاون مع الشركات. والأمر سيان في دبلن حيث توقع المطار أن يعمل بشكل طبيعي الأحد.

بدوره، أكد مطار برلين أن عملياته تسير" بسلاسة ودون أي مشاكل"، مشددا على أن "كل شركاء المطار، وشركات الطيران، وشركات الخدمات الأرضية باتوا الآن متكيفين مع الوضع".

مع ذلك، طلبت المطارات من المسافرين التواصل مع شركاتهم والحضور مبكرا قبل الموعد المحدد للرحلات.

وتسبب بالاضطرابات هجوم سيبراني على برمجيات من تصميم شركة كولينز أيروسبايس لتسجيل الركاب الذين انتظروا ساعات طويلة لإنجاز معاملتهم.

وقالت الشركة في بيان مقتضب "أُبلغنا بعطل إلكتروني في برنامجنا +ميوز+ (MUSE) في مطارات عدة"، مضيفة أنّ التأثير "يقتصر على التسجيل الإلكتروني للمسافرين وتسليم الأمتعة".

ولم تكشف تفاصيل بشأن مصدر الهجوم.

وقال مطار بروكسل إن الهجوم وقع مساء الجمعة، ما أثّر على جدول الرحلات وأدى الى تأخير بعضها وإلغاء بعض آخر، وأوجب أن تتم عمليات التسجيل يدويا.

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس طوابير طويلة أمام مكاتب تسجيل الصعود الى الطائرة في بروكسل ولندن.

وأعلنت الوكالة الناظمة للملاحة الجوّية "يوروكونترول" أن الحادثة لم تتسبب في فرض أي تقييد على مراقبة الملاحة الجوية في الشبكة الأوروبية".

وتتبع شركة كولينز أيروسبايس المتخصّصة في معالجة بيانات الملاحة الجوية، للمجموعة الأميركية للصناعات الجوية والدفاعية "آر تي اكس" ("رايثيون" سابقا) التي توفر خدمات التسجيل في 170 مطارا في العالم، بحسب موقعها الالكتروني.

وخلال السنوات الأخيرة، تسبّبت العديد من الهجمات والأعطال الإلكترونية باضطرابات في حركة النقل الجوي حول العالم بعدما بات القطاع يعوّل بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية.

وفي تقرير حديث عن التهديدات السيبرانية في الملاحة الجوية، كشفت مجموعة تاليس للصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن 27 هجوما ببرمجيات الفدية (RANSOMWARE) بين كانون الثاني/يناير 2024 ونيسان/أبريل 2025 في القطاع، أي بزيادة سبعة أضعاف خلال سنة. وقد استهدفت هذه الهجمات شركات طيران ومطارات ومتعاقدين.

وفي تموز/يوليو، اخترق قراصنة معلوماتية نظاما تابعا لشركة كوانتاس الأسترالية للنقل الجوي، يتضمّن بيانات حسّاسة لستة ملايين زبون. وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضّت الخطوط الجوية اليابانية لهجوم مماثل.

