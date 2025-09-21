العمليات المشتركة: عبوة ناسفة تودي بحياة اثنين من جهاز مكافحة الإرهاب في الأنبار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، مقتل مقاتلين اثنين من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ضابط من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار بانفجار عبوة ناسفة في منطقة سحول راوه بمحافظة الأنبار.

وقالت القيادة في بيان تلقته كوردستان24، إن "قوة مشتركة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار، وجهاز مكافحة الإرهاب شركت بواجب لتفتيش مكان ضربة جوية استهدفت قبل عدة أيام مضافات لعصابات داعش، وقتل مجموعة إرهابية كانت داخل هذه المضافات في منطقة (سحول راوه)".

واضاف، أنه "أثناء واجب التفتيش تم معالجة عدد من العبوات الناسفة، وقد انفجرت إحداهن على القوة المنفذة للواجب، ما أدى الى استشهاد مقاتلين اثنين من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ضابط من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار".

وتابع البيان " ستبقى دماء رجال قواتنا الأمنية تروي تراب هذا الوطن، وسيبقى العار يلاحق العصابات الإرهابية التي عاثت بالأرض الفساد.".