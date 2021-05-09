مديرية مكافحة الإرهاب: تقرير "ياهو نيوز" تحدث بوضوح عن مشاركة "قوات لاهور" في اغتيال سليماني

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان (CTD)، اليوم الأحد 9 أيار (مايو) 2021، توضيحاً على ما نشره موقع (ياهو نيوز) الإلكتروني الأمريكي والذي كشف تفاصيل استهداف قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقالت المديرية في بيان "بعد أن نشر موقع (ياهو نيوز) الإلكتروني الأمريكي تقريراً صحفياً استقصائياً إزاء تفاصيل عملية استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ورد فيه اسم قوات (مكافحة الإرهاب الكوردستانية)، وهنا نعلن للجميع بأن (قوات مكافحة الإرهاب) المعروفة اختصاراً باسم (CTD)، لا صلة لها بالمعلومات الواردة في التقرير لا من قريب ولا من بعيد، ولا علم لها بالعملية".

وأضاف البيان "ثمة مجموعة تسمى (CTG) وهي تابعة إلى لاهور جنكي وأشقائه، وهي مجموعة لا تمتثل لتعليمات وقوانين إقليم كوردستان ومؤسساته، وتعمل خارج القانون رقم (4) لسنة 2011 الصادر عن برلمان كوردستان والخاص بعمل مجلس أمن إقليم كوردستان".

وأشارت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان إلى أن "التقرير الاستقصائي الذي نشره موقع (ياهو نيوز) يشير صراحة إلى تورط ومشاركة قوات (CTG)، كما يتحدث بوضوح عن الاتصال بـ(لاوين آزادي) المتحدث باسم لاهور جنكي للإدلاء بمزيد من التوضيحات عن مشاركتهم وانخراطهم في استهداف قاسم سليماني".

واختتمت مكافحة الإرهاب في كوردستان بيانها بالقول "وإذ نجدد التأكيد بأن قوات مكافحة الإرهاب في كوردستان (CTD) لا صلة لها بهذا الموضوع، فإننا نقترح على حكومة إقليم كوردستان إجراء تحقيق جدي حول ما نُشر في التقرير لكشف الحقائق إلى الرأي العام".