ترامب لبريطانيا: لم نعد بحاجة اليكم.. لقد حسمنا الحرب بالفعل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحكومة البريطانية ورئيس وزرائها كير ستارمر، واصفاً خطط لندن لإرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط في هذا التوقيت بأنها "عديمة الجدوى"، مؤكداً أن الولايات المتحدة قد انتصرت في الحرب بالفعل.

وفي تدوينة له عبر منصته "تروث سوشيال" (Truth Social)، يوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، كتب ترامب: "بريطانيا، تلك الدولة التي كانت يوماً ما حليفاً عظيماً لنا، تفكر أخيراً وبجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط".

ووجه الرئيس الأمريكي حديثه مباشرة إلى رئيس الوزراء البريطاني قائلاً: "لا بأس يا رئيس الوزراء ستارمر، لم نعد بحاجة إليهم (السفن) بعد الآن، لكننا سنتذكر هذا الموقف جيداً".

وبلهجة سادها التهكم والسخرية، أشار ترامب إلى أن الخطوة البريطانية جاءت متأخرة جداً، وأضاف: "لسنا بحاجة إلى أولئك الذين يأتون للانضمام إلى حرب بعد أن حققنا النصر فيها".

تأتي هذه التصريحات لتعكس توتراً جديداً في العلاقات بين واشنطن ولندن، في ظل رؤية ترامب القائمة على حسم الملفات العسكرية بشكل منفرد وتقليل الاعتماد على الحلفاء التقليديين الذين يتأخرون في اتخاذ قراراتهم الدفاعية.