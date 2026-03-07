مجلس خبراء القيادة الإيراني يتأهب لاختيار خليفة لخامنئي

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم السبت، عن تكثيف جهوده لعقد اجتماع طارئ خلال الـ 24 ساعة القادمة بهدف اختيار مرشد أعلى جديد للبلاد، فيما شددت المراجع الدينية على ضرورة سد الفراغ القيادي بشكل فوري لضمان استقرار الدولة.

وفي تصريح له اليوم السبت، 7 آذار 2026، أكد آية الله مظفري، عضو مجلس خبراء القيادة، وجود توجه جدي لعقد جلسة استثنائية لانتخاب المرشد الجديد خلال الساعات القادمة، موضحاً أن "ممثلي الشعب في المجلس بصدد إتمام الاستعدادات اللازمة لأداء مسؤوليتهم التاريخية"، معرباً عن أمله في حسم هذا الملف الحيوي في أقرب وقت.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن المرجع الديني الأعلى آية الله مكارم شيرازي، أصدر دعوة عاجلة لتعيين مرشد جديد دون تأخير، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "ضرورة قصوى لإدارة شؤون البلاد وتجاوز المرحلة الراهنة".

تأتي هذه التطورات المتسارعة بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي يوم السبت الماضي، إثر قصف جوي مشترك نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل استهدف مقر إقامته، وذلك بالتزامن مع اندلاع العمليات العسكرية.