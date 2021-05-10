طهران تعلق على "تقرير اغتيال سليماني" وتتوعد بملاحقة كل من تورط بدمه

أربيل (كوردستان 24)- علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين على التقرير الاستقصائي الذي نشره موقع (ياهو نيوز) الإلكتروني الأمريكي عن تفاصيل اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وقال إن بلاده ستلاحق كل من تورط في العملية.

وفي تحقيقه الاستقصائي الذي تضمن مقابلات مع 15 مسؤولاً أمريكياً، كشف موقع (ياهو نيوز) عن دور رئيسي لمجموعة مكافحة الإرهاب (CTG) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني في اغتيال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "متابعة ملف الاغتيال جارية في السلطة القضائية والمنظمات الدولية".

وأشار إلى أن "المحادثات السياسية والقانونية والأمنية مستمرة مع الجانب العراقي بهذا الشأن".

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وأضاف خطيب زاده قائلاً "كل من شارك في الاغتيال بشكل مباشر أو غير مباشر ومن أي بلد كان يتحملون المسؤولية الجزائية والقانونية".

وتابع "ستتم ملاحقتهم عبر الطرق القانونية".

واستند التقرير الاستقصائي إلى شهادات مسؤولين في الاستخبارات والذين أكدوا بدورهم مشاركة أفراد من مجموعة مكافحة الإرهاب التي يقودها لاهور جنكي في عملية الاغتيال. وقال التقرير إن تلك المجموعة لعبت دوراً رئيساً في عملية استهداف سليماني.

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