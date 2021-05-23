أهريمان حسن يرسم "حلم العودة" في ملتقى فني بالقامشلي

أربيل (كوردستان 24)- حاول الفنان التشكيلي أهريمان حسن أن ينقل الشوق والحنين والألم الذي يعتريه لفراق مدينته عفرين، وهو يرسم اللوحة التي شارك بها في ملتقى فني في القامشلي بشمال شرق سوريا.

واختتم ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي فعالياته قبل يومين، بمنح شهادات تقدير للفنانين المشاركين في المعرض وورشة العمل(سمبوزيوم)، وتكريم أحد الفنانين بدرع تكريمي، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة القامشلي.

وقال أهريمان حسن لكوردستان 24 "حين نزحنا من عفرين كنا نمشي اعدادا كبيرة من الناس سوية، وحين وصلنا الى جبل ليلون نظرنا وراءنا لنشاهد عفرين للمرة الأخيرة، لوحتي هذه تجسد هذه اللحظة".

وسيطرت تركيا بمساعدة فصائل عسكرية موالية لها على عفرين في عام 2018، وذلك بعد شهرين من المعارك مع وحدات حماية الشعب.

وكانت قد انطلقت فعاليات ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي في 6 من أيار الجاري في مدينة الطبقة بورشة عمل، حيث قام 25 فنانًا مشاركًا من كافة مكونات شمال وشرق سوريا فيه بتحضير أعمالهم ولوحاتهم.

وانتقل الملتقى بعدها إلى مدينة القامشلي في 18 من أيار الجاري، لاستكمال المرحلة الثانية من الملتقى، وذلك بعرض لوحات فنية ضمن المعرض السنوي الخامس في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

وعلى مدار ثلاثة أيام، توافد العشرات من أهالي المدينة التي يعيش فيها الى جانب الكورد، العرب والسريان وغيرهم لمشاهدة المعرض الذي تضمن 110 لوحة فنية.

سوار احمد

شارك في التغطية آريا حاجي