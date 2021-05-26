جوتيار عادل: نسعى لتسديد رواتب موظفينا في الوقت المحدد ووفد حكومي في بغداد قريبا

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل ان وفدا حكوميا سيزور بغداد الاسبوع المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الحكومة لتسليم كافة البيانات للحكومة الاتحادية.

وجاءت تصريحات جوتيار عادل، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

وقال عادل ان "وفدا حكوميا سيزور العاصمة العراقية بغداد خلال يوم السبت أو الأحد من الاسبوع المقبل"، مؤكدا استعداد حكومة الاقليم تسليم كافة البيانات للحكومة في بغداد.

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني قد اكد يوم الاثنين إن المحادثات الفنية بين أربيل وبغداد لم تتوقف ولا تزال متواصلة، وأشار إلى أن وفداً حكومياً سيتوجه إلى بغداد قريباً لبحث تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

ونجح البرلمان العراقي في آذار مارس الماضي، في إقرار معظم مواد الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 ولا سيما حصة الإقليم بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة. وفي الشهر التالي صادق الرئيس على مشروع القانون ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

وبلغت قيمة الموازنة 164.4 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار)، وبعجز مالي بلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 مليار دولار).

ولا تزال هناك قضايا فنية عالقة تشتمل على أبواب تنفيذ القانون في عموم العراق وبالأخص فيما يتعلق بإقليم كوردستان، كما يقول الكثير من المسؤولين.

وتابع عادل "لا نسعى للدخول في اي صراعات سياسية ونحن نعمل من اجل توفير رواتب موظفي الاقليم بأسرع وقت ممكن وتسديها في وقتها".

وبالنسبة للاتفاق بين الاقليم والحكومة الاتحادية اشار عادل الى انه قد تم تشكيل غرف تنسيق مشتركة في عدة مناطق وان ضباطا من البيشمركة متواجدون في غرف التنسيق مع منتسبي وزارة الدفاع العراقية.

ووصف عادل بأن الاتفاق "خطوة جيدة" من شأنها تقليص تحركات تنظيم داعش والتقليل من عملياته وهجماته في تلك المناطق.

وطالب المتحدث باسم حكومة الاقليم كلا من تركيا وحزب العمال الكوردستاني بإبعاد صراعاتهم عن أراضي الاقليم، مؤكدا ان الاقليم يرفض هذه المعارك على اراضيه، مشيرا الى ان المسؤولية تقع على حكومة بغداد لحل هذه القضية.

سوار احمد