ممثل كوردستان في "الحوار الإستراتيجي" يتوقع جدولة الانسحاب الأمريكي خلال عام

أربيل (كوردستان 24)- قال فوزي حريري ممثل إقليم كوردستان في الحوار الإستراتيجي الأمريكي - العراقي السبت إنه يتوقع أن تتوصل بغداد وواشنطن خلال حوارهما إلى اتفاق يقضي بوضع آلية لجدولة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في مدة لا تتجاوز عاماً.

وعقدت الولايات المتحدة والعراق ثلاث جولات من الحوار الإستراتيجي لغاية الآن. وعُقدت الجولة الأولى في حزيران يونيو 2020، بينما عقدت الثانية في آب أغسطس من العام نفسه، بينما اختتمت الثلاثة في نيسان أبريل 2021.

وتناولت الجولتان السابقتان حول خفض عديد القوات الأمريكية إثر ضغوط متواصلة من أطراف سياسية عراقية مناهضة للوجود الأجنبي.

وقال فوزي حريري في مقابلة مع كوردستان 24 متحدثاً من أبو ظبي، إن الحوارات بين واشنطن وبغداد "لم تصل بعد إلى نتيجة سوى الذي يتم الحديث عنه بشأن (انسحاب) القوات الأجنبية في العراق".

وتابع "برأيي، لن تتمخض عن الحوار الإستراتيجي أي نتيجة سوى جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق"، وأردف قائلاً "أنا أتوقع خلال عام واحد يصلون إلى هذا المستوى".

وأضاف أن هذا الحوار الإستراتيجي "فرصة جيدة للعراق للبناء وتنمية مجالات الحياة كافة، وما حصل عليه العراق من امتيازات في اتفاقية الإطار الإستراتيجي لم يحصل عليها أي بلد من بلدان العالم".

وأشار حريري إلى أن "كثيراً من دول العالم تحسد العراق على تلك الامتيازات، وهناك من حاول تقويض تلك الاتفاقية" الموقعة بين البلدين عام 2008.

وقال "يتعين علينا في إقليم كوردستان أن نعزز التفاهم المشترك بيننا، وأن تكون آرائنا واحدة، وندعم حكومة الإقليم ورئاسة الإقليم والمؤسسات الشرعية لكي نتمكن من مجابهة أي طارئ".

وتقود الولايات المتحدة، منذ عام 2014، تحالفاً دولياً لمكافحة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية والسورية.

وينتشر في العراق وإقليم كوردستان نحو ثلاثة آلاف جندي من قوات التحالف الدولي بينهم 2500 جندي أمريكي لتقديم الدعم والمشورة للقوات العراقية والبيشمركة في الحرب ضد داعش.