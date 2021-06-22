دائرة التضامن مع كوردستان 24 تتسع وإدانات إغلاق "مكتب روجافا" تتوالى

أربيل (كوردستان 24)- اتسعت دائرة التضامن المحلي والعالمي مع قناة كوردستان 24 الفضائية منذ أن قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إغلاق مكتبها الإقليمي في روجافا بعد اتهامها للمحطة التلفزيونية بـ"ضرب وحدة النسيج الاجتماعي في المنطقة".

وأقدمت الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي يوم الأحد الماضي، على إغلاق مكتب كوردستان 24 دون سابق إنذار.

وتقول مؤسسة كوردستان 24 إن محطتها التلفزيونية تتعاطى مع الأحداث بحياد ومهنية، ولم تنتهك قواعد العمل الصحفي وقوانينه قط.

وذكرت كوردستان 24 أن إغلاق مكتبها في روجافا يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام، كما اتهمت السلطات هناك بقمع تعدد الآراء.

وبعد صدور بيان مؤسسة كوردستان 24، توالت البيانات والتصريحات والمواقف المنددة بقرار الإدارة الذاتية إغلاق مكتب القناة.

ويرى نقيب صحفيي كوردستان آزاد محمد أمين أن سحب رخصة عمل مكتب كوردستان 24 ليس سوى قرار سياسي صادر من جبال قنديل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها الإدارة الذاتية مكتب كوردستان 24، وسبق ذلك إغلاق مماثل عام 2019 دون أي مبرر.

واتهم محمد أمين في مقابلة مع كوردستان 24 مسؤولي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيطر في المنطقة، بالخضوع لقرار حزب العمال الكوردستاني.

هذا وحثت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، سلطات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى التراجع عن قرار إغلاق مكتب كوردستان 24.

ومع تصاعد دائرة الرفض والتنديد بقرار سحب ترخيص مكتب روجافا، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها تستنكر حظر عمل قناة كوردستان 24 "دون سبب وجيه"، وطالبت السلطات "التي تدعي الديمقراطية بأن تترك وسائل الإعلام تعمل بلا قيود".

هذا ودعا مركز (ميترو) للدفاع عن الحريات الصحفية الإدارة الذاتية إلى عدم استغلال حجة "عدم المهنية" مسوغاً لممارسة العنف أو قرار إغلاق القنوات.

وأضاف في بيان "يجب احترام حرية العمل الصحفي ولا يجوز انتهاكها، إلا بأمر قضائي واضح وشفاف ومستقل بعيداً عن الضغوطات السياسية والحزبية".

وذكرت لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كوردستان أن قناة كوردستان 24 عملت بمهنية في مناطق الإدارة الذاتية، فيما أشارت الى أن قرار إغلاق مكتبها "سياسي".

إلى ذلك قال اتحاد الإعلام الحر إن قرار غلق مكتب روجافا "يؤثر على حالة التعددية وحرية الصحافة في مناطق شمال وشرق سوريا".

وقبل ذلك، انتقدت نقابة صحفيي كوردستان سوريا، قرار سلطات الإدارة الذاتية، وقالت إنه يخالف قانون الإعلام وهو اعتداء صريح على حرية الإعلام.

وكوردستان 24 هي قناة فضائية إخبارية كوردية تبث من إقليم كوردستان وتهتم بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية مع تركيزها على القضية الكوردية وبخاصة في سوريا وتركيا وإيران والعراق.

وبدأت البث في 31 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2015، ولها موقع إلكتروني باللغات الكوردية والإنجليزية والعربية والتركية والفارسية.