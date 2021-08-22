سیاسة

قصف تركي يودي بسائحين في محافظة دهوك

author_image سوار أحمد
کوردستان مقتل سائحين باتيفا قصف تركي حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 إسلام يوسف اليوم الأحد، ان قصفا تركيا اسفر عن مقتل سائحين عراقيين في ناحية باتيفا التابعة لمحافظة دهوك.

وقال إسلام يوسف ان الشخصين من سكان مدينة الموصل وقد كانا مفقودين منذ يومين، وتم اليوم العثور على جثتيهما داخل سيارتهما وقد قُتلا بقصف مدفعي تركي.

وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن السائحين قدما الى المنطقة يوم الجمعة الماضي بغرض السياحة وكانا يتجولان في المناطق السياحية في محيط قرية "بانكي"، تزامنا مع قصف تركي لمواقع حزب العمال الكوردستاني في المنطقة، وقد تعرضت سيارتهما لقذيفة من المدفعية التركية.

وكانت عائلتا السائحين تبحث عنهما منذ يومين وبعد البحث والتقصي تم العثور على جثتيهما من قبل السلطات المختصة.

وألحق وجود العمال الكوردستاني ضرراً بالغاً بنحو 4500 قرية على طول الشريط الحدودي في إقليم كوردستان بعدما حولها إلى ساحة صراع دموي مسلح مع تركيا. ولم تستطع حكومة إقليم كوردستان من إيصال الخدمات إلى تلك القرى بسبب القصف المستمر.

وكثير ما يدعو المسؤولون في اقليم كوردستان طرفي النزاع إلى نقل صراعهما خارج إقليم كوردستان وعدم جعل سكانه ولا سيما القرى الحدودية ضحية النزاع المسلح.

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