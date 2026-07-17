رئاسة وزراء إقليم كوردستان تُدين الهجمات الإيرانية وتدعو بغداد والمجتمع الدولي للتدخل

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أربيل (كوردستان24)- أدانت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، في بيان رسمي أصدرته اليوم الجمعة، الهجمات التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي إقليم كوردستان، واصفة إياها بالاعتداءات "غير المبررة".

وحذرت رئاسة المجلس في بيانها من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الهجمات، مؤكدة أنها تقوض أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وطالب البيان طهران بوقف هذا التصعيد فوراً، مشدداً على ضرورة احترام سيادة أراضي إقليم كوردستان.

وفي سياق متصل، وجهت حكومة الإقليم نداءً إلى الحكومة الاتحادية في بغداد والمجتمع الدولي، دعتهم فيه إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد العسكري في المنطقة.