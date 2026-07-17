الخارجية الأميركية لـكوردستان 24: ندين بشدة الهجمات الإيرانية على أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بأشد العبارات، اليوم الجمعة، الهجمات الصاروخية والجوية بالطائرات المسيرة التي شنتها إيران مؤخراً على مدينتي أربيل والسليمانية في إقليم كوردستان، واصفةً إياها بـ "الانتهاك الصارخ والواضح" لسيادة العراق ووحدة أراضيه.

وقال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحٍ لـ كوردستان 24: إننا ندين بشدة هذه الهجمات الإيرانية الشنيعة، مؤكداً أن الاستهداف العسكري المتكرر "يمثل مساساً مباشراً بالسيادة العراقية".

وجددت واشنطن موقفها الداعم للحكومة الاتحادية في بغداد؛ حيث شدد المتحدث باسم الخارجية على مساندة بلاده الكاملة للحكومة العراقية قائلاً: "نحن نقف إلى جانب رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، ونبدي دعمنا المطلق لكافة الجهود التي يبذلها لحماية الشعب العراقي وضمان أمنه".

تأتي هذه المواقف الأمريكية الحازمة بالتزامن مع تصعيد جديد تشهده مناطق إقليم كوردستان جراء موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أثار مخاوف جية من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.