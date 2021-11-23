سیاسة

الرئيس بارزاني وآن لينده يبحثان الأوضاع في العراق

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني السويد اقليم كوردستان آن لينده

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021، وزيرة الخارجية السويدية آن لينده.

وخلال اللقاء تم بحث الأوضاع السياسية العراقية ونتائج الانتخابات النيابية والتهديدات الارهابية وسبل مواجهة الفكر المتطرف، وكيفية ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الانسان.

واشار الجانبان الى الصداقة التي تجمع شعب السويد وشعب اقليم كوردستان ووجود جالية كوردية كبيرة في السويد شكل جسرا قويا ساهم في تعزيز العلاقات وتقوية الروابط بين الجانبين.

واشادت وزيرة الخارجية السويدية بتضحيات قوات البيشمركة ومحاربتها لتنظيم داعش وجهود حكومة اقليم كوردستان في حماية واحتضان كافة المكونات وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة.

ووجه الرئيس بارزاني الشكر لدولة السويد لدعمها لشعب كوردستان في الأوقات الصعبة وموقفها الانساني من الأزمات والصراعات التي يمر بها الشعب الكوردي.

وشدد الجانبان على اهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين اقليم كوردستان والسويد.

 

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