سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزيرة الخارجية السويدية

author_image سوار أحمد
کوردستان آن لينده مسرور بارزان السويد اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وزيرة الخارجية السويدية آن لينده.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة الخارجية السويدية إلى أواصر الصداقة التي تجمع بين بلدها وإقليم كوردستان، والدور المهم والبارز لأبناء الجالية الكوردية في السويد، كما أشادت بدور بيشمركة كوردستان في هزيمة إرهابيي داعش.

وشكر رئيس الحكومة السويد على دعمها للبيشمركة في إطار التحالف الدولي ضد داعش، كذلك تطرق إلى الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان والعمل من أجل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

وتناول الجانبان الوضع العراقي بعد الانتخابات النيابية، وأهمية معالجة أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية - البولندية.

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