سیاسة

وفاة مؤسس الحركة الدستورية الملكية العراقية الشريف علي بن الحسين

ولد الشريف علي بن الحسين في بغداد عام 1956، ونشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة.
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رئيس الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين
رئيس الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين
العراق الشريف علي بن الحسين وفاة عمان

أربيل (كوردستان 24)- تُوفي مؤسس ورئيس الحركة الدستورية الملكية في العراق الشريف علي بن الحسين، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 66 عاما.

وولد الشريف علي بن الحسين في بغداد عام 1956، ونشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة.

وحصل الشريف علي بن الحسين على شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة برمانا الثانوية في لبنان وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إسكس في المملكة المتحدة.

وحصل على وسام ملكي من قبل كيغالي، الملك السابق لرواندا، لهدفه المتمثل في إنشاء وسيلة للخروج من الأزمة السياسية في العراق وإنهاء المحنة المأساوية من الناس الذين يعيشون في ظل الإرهاب والطغيان.

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