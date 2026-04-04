ضربة أميركية إسرائيلية على محيط محطة بوشهر النووية تسفر عن مقتل شخص

2026-04-04 15:05

أربيل (كوردستان 24)- أسفرت ضربة أميركية إسرائيلية جديدة على محيط محطة بوشهر النووية في جنوب غرب إيران عن مقتل شخص السبت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في طهران.

وأوردت وكالة إرنا للأنباء "على إثر الهجمات الأميركية الإسرائيلية، سقط مقذوف عند الساعة الثامنة والنصف صباح السبت في المنطقة القريبة من محطة بوشهر النووية".

مشيرة الى أن ذلك أسفر عن مقتل أحد عناصر الحماية، مؤكدةً أن المنشآت لم تتعرض لأي ضرر.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن استمرار الهجمات في محيط المحطة النووية الوحيدة في البلاد قد يسبب تسربا إشعاعيا "ينهي الحياة في عواصم مجلس التعاون الخليجي، لا في طهران".

وتقع المحطة على ضفاف الخليج في أقصى جنوب غرب إيران.

ولم يُبلَّغ عن أي زيادة في مستويات الإشعاع عقب ضربة السبت، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا مديرها العام رافايل غروسي إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس عسكريا لتجنب خطر وقوع حادث نووي"، وفقاً لمنشور نشرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة عبر حسابها على منصة إكس.