واشنطن تنفي وقوع طيارها أسيراً في إيران وتؤكد استمرار عمليات البحث

2026-04-04 14:28

أربيل (كوردستان24)- نفی مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن وقوع طيار أمريكي مفقود أسيراً لدى السلطات الإيرانية، مؤكداً استمرار العمليات المكثفة لتحديد موقعه.

وأفاد المصدر (الذي فضل عدم الكشف عن هويته) في تصريح لشبكة "كوردستان 24"، بأن مقاتلة أمريكية من طراز "F-15" تعرضت للإصابة في الأجواء الإيرانية يوم أمس الجمعة (3 نيسان)، مشيراً إلى أن الطائرة كان على متنها طياران.

ووفقاً للمصدر ذاته، فقد اضطر الطياران للقفز من الطائرة بعد استهدافها؛ حيث تمكنت فرق البحث والإنقاذ الأمريكية من العثور على أحدهما وإجلائه بنجاح، بينما لا يزال مصير الطيار الثاني مجهولاً حتى هذه اللحظة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن عملية "أمريكية - إسرائيلية" مشتركة تجري حالياً للعثور على الطيار المفقود، مشدداً على عدم وجود أي أدلة تؤكد وقوعه في قبضة القوات الإيرانية حتى الآن.

وفي أول رد فعل رسمي، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخوض في تفاصيل الرد الأمريكي المحتمل في حال تأكد أسر الطيار. وقال ترامب في رد مقتضب على سؤال لأحد الصحفيين: "لن أدخل في التفاصيل، لأننا نأمل ألا يحدث ذلك".

في المقابل، اتخذت طهران خطوة استباقية بدعوة مواطنيها للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالطيار المفقود، واعدةً بتقديم "مكافآت مالية ضخمة" لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.

تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان تاريخ سقوط الطيارين الأمريكيين في مناطق النزاع؛ إذ تعود آخر واقعة لطيار أمريكي سقط في "أراضي العدو" إلى عام 2003 في العراق، حيث تم تحريره آنذاك في عملية خاصة بعد قضائه 23 يوماً في الأسر.

وبحسب إحصائيات شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد خسر السلاح الجوي الأمريكي 7 مقاتلات منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في أواخر آب/أغسطس الماضي.