الرئيس بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس صحيفة "خەبات"

2026-04-04 14:00

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس بارزاني برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 67 لصدور صحيفة "خەبات" (النضال).

وبهذه المناسبة، قدّم الرئيس بارزاني تهانيه لرئيس التحرير والكُتّاب والصحفيين في صحيفة "خەبات" وعموم القراء في كوردستان.

وأكد الرئيس بارزاني في برقيته أن "صحيفة خەبات لم تكن مجرد لسان حال للحزب الديمقراطي الكوردستاني فحسب، بل كانت طوال مسيرتها لسان حال شعب كوردستان، وقد أدت مهامها دوماً بروح من المسؤولية والمهنية".

وفي ختام رسالته، دعا الرئيس بارزاني رئيس تحرير وكادر الصحيفة إلى "الاستمرار على النهج القومي والوطني والدفاع عن القيم العليا لشعب كوردستان"، متمنياً لهم دوام الموفقية والنجاح.