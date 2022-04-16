إقليم كوردستان يقترب من تدشين أول مشروع ثوري يعتمد "الطاقة المائية"

أربيل (كوردستان 24)- يعد مشروع ديرلوك للطاقة الكهرومائية واحداً من أهم مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، إذ بلغ العمل فيه مراحله الأخيرة، ولم يتبق على تدشينه وربطه بشبكة المنظومة الوطنية سوى القليل، كما يقول القائمون عليه.

ولا يزال العمل في مشروع ديرلوك- الذي يقع في محيط محافظة دهوك- مستمراً. ومن المقرر أن يضيف أكثر من 37 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية.

واُنجز 95 بالمئة من المشروع لغاية الآن، حسبما قاله المشرف على المشروع حسن يوسف، مشيراً إلى أن الطاقة التي ينتجها ستضاف إلى المنظومة الوطنية.

وقال يوسف في حديث لكوردستان 24، "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ مثل هذا المشروع في إقليم كوردستان"، مبيناً أن المشروع سيولد 37.6 ميغاواط.

ومنذ تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، أطلقت حكومة إقليم كوردستان حزمة من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية لزيادة الإمدادات للسكان.

وقال يوسف "تم تنفيذ الكثير من المشاريع الأخرى في مجال الكهرباء، لكن هذا المشروع مختلفاً، لأنه لا يشكل عبئاً على الحكومة لكونه يعمل على الماء وليس الغاز".

من مسعود محمد