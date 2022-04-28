أربيل تعد خطة امنية لايام عيد الفطر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل اليوم الخميس، أن اللجنة الأمنية في المحافظة اجتمعت وأعدت الخطة الأمنية لأيام عيد الفطر المبارك.

ونشرت محافظة أربيل بيانا ذكرت فيه أن الشرطة وقوات الأمن الداخلي أجرت الاستعدادات اللازمة، لضمان الأمن خلال ايام عيد الفطر المبارك.

واكد البيان استكمال الاستعدادات، مشيرة الى ان الفرق الصحية والقوى الامنية وفرق الطوارئ والخدمات ستكون على اهبية الاستعداد لخدمة المواطنين خلال ايام العيد.

ودعت محافظة أربيل في بيانها، المواطنين، إلى التعاون مع جميع قوات الشرطة والأمن الداخلي وكافة الفرق الخدمية الأخرى.