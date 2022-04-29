سیاسة

البيشمركة تصد هجوما لداعش في قضاء كفري

author_image سوار أحمد
کوردستان البيشمركة داعش كفري هجوم

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت قوات البيشمركة اليوم الجمعة، من صد هجوم لعناصر تنظيم داعش في محيط قضاء كفري التابع لإدارة "كرميان" المستقلة.

وأفاد اللواء 144 في قوات البيشمركة، في بيان، انه في الساعة العاشرة من ليلة 28 على 29 من شهر نيسان/أبريل الجاري هاجم مسلحو داعش ربايا الفوج الأول في اللواء، في منطقة "زنانة".

واكد البيان ان قوات البيشمركة تمكنت من صد الهجوم، وإجبار المهاجمين على التراجع إلى أوكارهم.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو خسائر في الأرواح في صفوف قوات البيشمركة.

وأشار البيان الى ان هدف الهجوم كان إسقاط شهداء بين صفوف قوات البيشمركة قبيل عيد الفطر.

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