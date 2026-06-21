الأردن ينفذ أحكام إعدام بـ 6 مدانين بقتل عناصر من قوات الأمن

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أربيل (كوردستان 24)- نفذت السلطات الأردنية أحكام الاعدام بحق ستة مدانين بقضايا "إرهابية وجنائية" شملت قتل عناصر من قوات الأمن، بحسب ما أفاد مصدر حكومي الأحد.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان إنه "تم فجر اليوم الأحد تنفيذ أحكام الإعدام شنقا حتى الموت بحق ستة مجرمين مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنيّة".

وجرت إدانة الستة في ملفات عدة.

من بينهم اثنان متورطان في "قضية خلية السلط الإرهابية" حين قتل ستة عناصر أمن وثلاثة "إرهابيين" خلال مداهمة في آب/أغسطس 2018.

كما تمّ تنفيذ حكم الاعدام بمدان في "قضية إرهابية راح ضحيتها الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح"، في إشارة الى نائب مدير شرطة محافظة معان الذي سقط في كانون الأول/ديسمبر 2022 خلال "أعمال شغب" احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

كما نفذ الحكم كذلك "بحق تاجر مخدرات مدان بمقاومة موظفين وإطلاق النار عليهم" ما أدى الى مقتل عنصر أمن في العام 2014، وتاجر مخدرات مدان "بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات"، ما أدى الى مقتل عنصر أمن في العام 2017.

كما نفّذ الإعدام بحق تاخر مخدرات مدان بمقتل ضابط برتبة ملازم أول عام 2018.

ويصدر القضاء الأردني أحكاما بالاعدام الا أن تطبيقها يبقى محدودا.

وتعود آخر عمليات الإعدام إلى الرابع من آذار/مارس 2017، حين تمّ تنفيذ الحكم بحق خمسة عشر متهما، من بينهم عشرة دينوا بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.