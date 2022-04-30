مسرور بارزاني يعزي سفين دزيي

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت 30 نيسان ابريل 2022، اتصالاً هاتفياً مع رئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، لتقديم التعازي بوفاة خاله.

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته لدزيي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبّر رئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.