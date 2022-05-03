الحكيم يحذّر من "تعقيد" المشهد العراقي ويدعو لوثيقة "البناء الاستراتيجي"

أربيل (كوردستان 24)- حذر زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم اليوم الثلاثاء، من تعقيد المشهد العراقي بشكل أكبر، فيما دعا في الوقت نفسه الى توقيع وثيقة البناء الإستراتيجي للبلاد.

وجاءت تصريحات الحكيم صباح اليوم، خلال صلاة عيد الفطر، "بقاء الأمور كما هي والتسليم بما يجري وانتظار الحلول من الخارج او الاستمرار بمنهج التقاطع والتنافر والتراشق يمثل خطرا محدقا ستكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية وعلى مبادئ احترام الدستور والقانون والتداول السلمي للسلطة وعلى مسار بناء الدولة ومؤسساتها".

وأشار الحكيم الى ان عملية الكسر السياسي لا تخدم طرفا ولا تبني بلدا ولا تحقق هدفا ومن شأنها أن تزيد من التعقيدات القائمة.

وأضاف ان البلاد تشهد تباطؤا واضحا في تشكيل مشهد سياسي جديد ينسجم مع الغرض الأساسي الذي من أجله أُجريت الانتخابات، عدا عن تعطيل رغبة الشعب في تشكيل حكومة قوية ومتماسكة.

واكد الحكيم ان "الأوضاع السياسية في البلاد في ظل الظروف الحساسة، تحتاج الى مراجعة ومعالجة واقعية وسريعة تنقلنا من حالة الانسداد الى الانفراج ومن الجمود الى الحراك ومن التقاطع الى التفاهم وكل ذلك ممكن ومتاح إذا ما تم استثمار الأجواء المعنوية لعيد الفطر".

ودعا الحكيم مجددا الى "تشكيل حكومة منبثقة من الكتلة الأكبر والتي يشكلها المكون الأكبر في البلاد لكي ننتج معادلة سياسية مستقرة توفر بيئة متوازنة ومطمئنة لحكومة قوية تستطيع تحقيق رغبات شعبنا في حياة حرة كريمة".

ومن جهة أخرى دعا كافة القوى السياسية الى إصدار (وثيقة البناء الإستراتيجي للبلد) وإشراك المؤسسات الحكومية والمدنية في صياغة هذه الوثيقة".