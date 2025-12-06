بيان من مكتب السيستاني: تعليق الزيارات دون تحديد مدة وصحة سماحته مستقرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني، تنويهًا يؤكد فيه إيقاف استقبال الزوار مؤقتًا في منزله بالنجف، دون تحديد مدة زمنية لاستئناف الزيارات.

وأوضح المكتب أن صحة سماحة السيد السيستاني جيدة بحمد الله، وأنه تحت عناية ورعاية تامة، داعيًا المؤمنين إلى الاطمئنان وعدم الالتفات إلى الشائعات.

مؤكدًا أن المرجعية العليا ستبقى كما عهدها الجميع "نورًا يهدي إلى الحق والصلاح ومصدر أمان للعراق والمسلمين".

يُعدّ السيد علي الحسيني السيستاني أحد أبرز مراجع الدين الشيعة في العالم، ومكانته الدينية والاجتماعية.

وفي السنوات الماضية، اتخذ مكتب سماحته إجراءات تنظيمية تتعلق باستقبال الوفود والزائرين، مراعيًا الظروف الصحية والعامة، خصوصًا في فترات حساسة مثل جائحة كورونا أو في أوقات يتطلب فيها جدول سماحته تقليل اللقاءات المباشرة.

كما تُعرف المرجعية العليا بدورها الكبير في التوجيه الأخلاقي والاجتماعي والسياسي داخل العراق، حيث تحظى خطاباتها وبياناتها بمتابعة واسعة وتترك تأثيرًا مباشرًا على الشارع العراقي وصانعي القرار.