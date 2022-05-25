سیاسة

مسرور بارزاني: المؤتمرات العالمية نافذة لتعزيز دور حكومة كوردستان كشريك إقليمي

"لسنا بمفردنا مع التحديات. وإذا نجح الآخرون، فيمكننا تحقيق ذلك أيضاً".
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني دافوس2022 إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء على أهمية المشاركة في المؤتمرات الدولية ولا سيما المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مشيراً إلى أن تلك المشاركات تجعل الإقليم ينقل صوته ووجهات نظره إزاء القضايا العالمية.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر، "مشاركتنا في المؤتمرات الدولية تمنحنا صوتاً في المناقشات العالمية، وهي نافذة للتأثير على السياسات وتعزيز حكومة إقليم كوردستان كشريك إقليمي".

وتابع "لسنا بمفردنا مع التحديات. وإذا نجح الآخرون، فيمكننا ذلك أيضاً".

وكان مسرور بارزاني قال للصحفيين في وقت سابق من اليوم إن مشاركته في المنتدى العالمي، يهدف لنقل وجهة نظر إقليم كوردستان إزاء القضايا العالمية المطروحة في دافوس.

وعقد مسرور بارزاني، على مدى الأيام الأربعة الماضية، اجتماعات عديدة مع كبار المسؤولين لمناقشة جملة من القضايا المهمة، ولا سيما الأمن الغذائي والطاقة.

وخلال ندوة حوارية في المنتدى عقدت يوم أمس الثلاثاء، سلط مسرور بارزاني الضوء على القضايا السياسية الجارية في العراق وعرض الحلول الممكنة.

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