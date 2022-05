مسرور بارزاني: المؤتمرات العالمية نافذة لتعزيز دور حكومة كوردستان كشريك إقليمي

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء على أهمية المشاركة في المؤتمرات الدولية ولا سيما المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مشيراً إلى أن تلك المشاركات تجعل الإقليم ينقل صوته ووجهات نظره إزاء القضايا العالمية.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر، "مشاركتنا في المؤتمرات الدولية تمنحنا صوتاً في المناقشات العالمية، وهي نافذة للتأثير على السياسات وتعزيز حكومة إقليم كوردستان كشريك إقليمي".

وتابع "لسنا بمفردنا مع التحديات. وإذا نجح الآخرون، فيمكننا ذلك أيضاً".

Our presence in international conferences gives us a voice in the global debate; a window to influence policies and consolidates the KRG as a regional partner in its own right.



We're not alone with challenges. And if others have succeeded, we can too -mb.