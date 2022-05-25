مسرور بارزاني: المؤتمرات العالمية نافذة لتعزيز دور حكومة كوردستان كشريك إقليمي

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء على أهمية المشاركة في المؤتمرات الدولية ولا سيما المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مشيراً إلى أن تلك المشاركات تجعل الإقليم ينقل صوته ووجهات نظره إزاء القضايا العالمية.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر، "مشاركتنا في المؤتمرات الدولية تمنحنا صوتاً في المناقشات العالمية، وهي نافذة للتأثير على السياسات وتعزيز حكومة إقليم كوردستان كشريك إقليمي".

وتابع "لسنا بمفردنا مع التحديات. وإذا نجح الآخرون، فيمكننا ذلك أيضاً".

Our presence in international conferences gives us a voice in the global debate; a window to influence policies and consolidates the KRG as a regional partner in its own right.



We’re not alone with challenges. And if others have succeeded, we can too -mb. #WEF22 pic.twitter.com/Fk9CgKOg04 — Masrour Barzani (@masrour_barzani) May 25, 2022

وكان مسرور بارزاني قال للصحفيين في وقت سابق من اليوم إن مشاركته في المنتدى العالمي، يهدف لنقل وجهة نظر إقليم كوردستان إزاء القضايا العالمية المطروحة في دافوس.

وعقد مسرور بارزاني، على مدى الأيام الأربعة الماضية، اجتماعات عديدة مع كبار المسؤولين لمناقشة جملة من القضايا المهمة، ولا سيما الأمن الغذائي والطاقة.

وخلال ندوة حوارية في المنتدى عقدت يوم أمس الثلاثاء، سلط مسرور بارزاني الضوء على القضايا السياسية الجارية في العراق وعرض الحلول الممكنة.