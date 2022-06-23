وفد رفيع من قوات البيشمركة يصل بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة اليوم الخميس، ان وفدا رفيعا من الوزارة، وصل الى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة رسمية.

وقالت الوزارة في بيان، "وصل اليوم، 23 حزيران 2022، وفد من وزارة البيشمركة برئاسة الفريق الركن عيسى عزير رئيس أركان وزارة البيشمركة، وبعضوية نائبي رئيس الأركان للشؤون الإدارية والميرة، والتدريب والعمليات".

وتأتي هذه الزيارة بدعوة رسمية وعقب زيارة قام بها الوفد الأمني العراقي الى اقليم كوردستان، وعقده لقاءات مع وزارة البيشمركة ووزارة الداخلية.

واستقبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عيسى عوزير وعددا من قيادات البيشمركة.

وذكر بيان صادر عن العمليات المشتركة، إن الزيارة تأتي لرفع مستوى التنسيق الامني والاستخباري بين قيادة العمليات المشتركة وقوات حرس اقليم كوردستان في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك، وتنفيذ العمليات المشتركة لملاحقة ومطاردة بقايا التنظيم الارهابي داعش.