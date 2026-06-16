طهران تتوعد إسرائيل بـ"رد شديد" وتربط استكمال تفاهماتها مع واشنطن بانسحابها من لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- وجهت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران "مقر خاتم الأنبياء"، اليوم الثلاثاء 16 حزیران/یونیو 2026، تحذيراً شديد اللهجة إلى إسرائيل، توعدت فيه برد عسكري قوي ما لم تتوقف العمليات العدوانية في جنوب لبنان، وذلك في ظل تصاعد التوتر رغم وجود مذكرة تفاهم حديثة بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في المنطقة.

وقالت القيادة الإيرانية في بيان رسمي إذا لم يضع الجيش الاسرائیلي حداً لهجماتە في "جنوب لبنان، فعليه أن ينتظر رداً شديداً من القوات المسلحة الإيرانية القوية".

وأوضح البيان أن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "84 مرة" منذ إعلانه، كان آخرها غارات جوية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اعتبر كبير الدبلوماسيين الإيرانيين أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية يعد خرقاً صريحاً لمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية تابعة لحزب الله اللبناني عن أبعاد جديدة للمفاوضات، حيث أشارت الجماعة إلى أن طهران لن تمضي قدماً في توقيع "اتفاق نووي" مع واشنطن ما لم ينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من الجنوب اللبناني.

وأضافت الجماعة لـ"رويترز" أنها تتوقع ضغوطاً إيرانية مكثفة في المرحلة المقبلة من المحادثات مع الإدارة الأمريكية لضمان هذا الانسحاب.

يُذكر أن القوات الإسرائيلية لا تزال تسيطر على مساحات واسعة في جنوب لبنان عقب عملية برية وجوية استمرت ثلاثة أشهر، بدأت في اذار/مارس الماضي. ورغم انحسار القتال نسبياً بعد التفاهمات الإيرانية الأمريكية، إلا أن إصرار إسرائيل على بقاء قواتها أدى إلى استمرار حالة التأزم والتلويح بعودة المواجهات الشاملة.