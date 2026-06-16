قائد "قسد" يشيد بدور إقليم كوردستان في دعم الحوار والاستقرار الإقليمي

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أربيل (كوردستان 24)- وصف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، لقاءه الثلاثي المشترك في أربيل مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون العراق وسوريا توم باراك، بـ "المثمر"، كاشفاً عن مناقشة ملفات استراتيجية تتعلق بمستقبل الإدارة الذاتية والدمج في الحكومة السورية، فضلاً عن تعزيز مسار الحل السياسي.

وأوضح عبدي، في تدوينة عبر منصة "إكس" أن المباحثات الثلاثية ركزت على الخطوات الجارية لدمج قوات (قسد) ومؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضمن قوام الحكومة السورية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بما يخدم الاستقرار ويدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وأضاف القائد العام لـ (قسد) أن المجتمعين أكدوا التزامهم المطلق بدعم جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على دفع عجلة الحل السياسي الشامل في سوريا، مشدداً على ضرورة صياغة مستقبل البلاد عبر ضمان مشاركة عادلة لجميع المكونات السورية في الحكومة العتيدة.

وفي ختام تدوينته، أشاد عبدي بالدور المحوري الذي يلعبه إقليم كوردستان في دعم الاستقرار الإقليمي، ورعاية الحوار بين مختلف الأطراف السياسية بما يضمن تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.