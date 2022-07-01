صحة وبیئة

بالصور | "أهوار الجبايش" تنازع الموت.. الجفاف يهلك الحرث والنسل ويهدد باختفائها

أطلقت السفارة الأمريكية مؤخراً مبادرة تهدف إلى حماية التنوع البيئي في المنطقة التاريخية
author_image Kurdistan24 اربیل
الجفاف يزحف على باقي أهوار جنوب العراق
الجفاف يزحف على باقي أهوار جنوب العراق
العراق الجفاف أهوار الجبايش العراق

أربيل (كوردستان 24)- تعتمد الأهوار الواقعة في الضواحي الشرقية لمدينة الناصرية بجنوب العراق على مياه نهري دجلة والفرات.

ولطالما كانت أهوار الجبايش تضم أنواعاً عديدة من الطيور مثل الخضيري والازركي ودجاج الماء والنورس والرخوي، بالإضافة إلى أنواع لا تحصى من الأسماك ونباتات مائية ونبات القصب والبردي وغيرها. لكن هذا الحال لم يعد كما كان في السابق.

وأطلقت السفارة الأمريكية مؤخراً مبادرة تهدف إلى حماية التنوع البيئي في المنطقة التاريخية المهددة بصورة متزايدة نتيجة التغير المناخي والأنشطة البشرية.

وسبق أن قال السفير الفرنسي في العراق إريك شوفالييه إن أهوار العراق أصبحت رمزاً لتداعيات التغير المناخي، مشيراً إلى وجود حقيقي يهدد هذا النظام البيئي المتنوع.

وانخفضت التدفقات المائية من دول المنبع إيران وتركيا بصورة كبيرة بعدما عمدت تلك الدولتان على إنشاء سدود وتغيير مسار عدد من الأنهار المتجهة إلى العراق.

وتقول منظمة الجبايش للسياحة البيئية إن المنطقة معرضة للجفاف والتلوث بسبب التغير المناخي، لكن أيضاً بسبب سدود تبينيها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات.

وتعتبر الأهوار سهلاً رسوبياً منخفضاً تتجمع فيه مياه التقاء نهري دجلة والفرات، وقد أُدرجت في العام 2016 على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بالصور | "الأجواء القائظة" تستعيد زخم السياحة في كوردستان
  1 ساعة
کوردستان

السويد: استهداف البنية الاقتصادية لإقليم كوردستان "جرس إنذار"
  2 ساعات
العراق

باكو.. رئيس الوفد العراقي يحذر من "سلاح المياه" ويكشف عن "مؤشرات خطيرة"
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف