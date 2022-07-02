قتلى وجرحى إثر 3 زلازل ضربت إيران

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران إلى 3 هزات أرضية تجاوزت شدتها 6 درجات وخلفت قتلى وجرحى

قال محافظ هرمزجان مهدي دوستي اليوم السبت في مؤتمر صحفي "لقي خمسة أشخاص حتفهم وإصابة 39 آخرون في الزلازل حتى الآن صباح اليوم".

وأضاف مهدي أن "غالبية الأضرار لحقت بقرية ساية خوش، حيث دمرت الزلازل 300 منزل بالكامل".

ووفقا لمحافظ هرمزغان، أن الزلازل ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للمنطقة منها الطرق والجسور وخطوط نقل الكهرباء.

وذكرت مصادر إخبارية، أن اثنين من الزلازل كانت بقوة 6.1 درجة وواحد 6.3 درجة بمقياس ريختر.

وسجل المركز الوطني لرصد الزلازل في الإمارات العربية المتحدة " زلزال بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32 حيث كان الزلزال محسوس في مناطق مختلفة في دولة الإمارات وليس له تأثير."

إيران التي تمتد على أكثر من 1,6 مليون كلم مربع ويسكنها ما يقارب 83 مليون نسمة، فوق كثير من الصفائح التكتونية الرئيسة ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

ويعود الزلزال الأكثر فتكا في إيران إلى العام 1990 حين لقي 40 ألف شخص مصرعهم وجرح 300 ألف جراء زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب شمال البلاد.

وفي 2003 قتل نحو 31 ألف شخص عندما ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمر مدينة بم القديمة - بما فيها القلعة الشهيرة المبنية بالطوب اللين.