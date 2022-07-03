سیاسة

موسكو تعلن سيطرتها الكاملة على لوغانسك

author_image سوار أحمد
العالم روسيا اوكرانيا السيطرات لوغانسك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، سيطرتها على مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل رئيسي لأوكرانيا في منطقة لوغانسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، اليوم الأحد: "اليوم، 3 يوليو 2022، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية".

إلى ذلك أعلنت الوزارة أن قواتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، وتخوض معارك داخل المدينة من أجل اكتمال هزيمة الوحدات المسلحة المحاصرة هناك.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، لقادة حلف شمال الأطلسي أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الأسلحة والأموال للدفاع عن نفسها، في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجماتها عبر عدة جبهات.

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